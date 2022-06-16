З'явилося фото бійця "Азова", який збив хвалений гелікоптер загарбників

Український захисник знищив гелікоптер РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Засновник полку "Азов" Андрій Білецький показав, як боєць підрозділу ЗРДн полку ССО "Азов" з позивним "Бецик" збив російський гелікоптер Мі-24 на бойовому чергуванні. Це сталося на Запорізькому напрямку. Раніше український захисник брав участь у битві за Київ.

Про це Білецький повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Твоє обличчя, коли ти щойно збив російський гелікоптер. Друг "Бецик" в Азовському Братерстві ще з битви за Київ, наразі виконує завдання на Запорізькому напрямку", – написав він.

Український військовий самостійно збив ворожий гелікоптер

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1449 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 729 (+7) одиниць;

РСЗВ – 233 (+3) одиниці;

засобів ППО – 97 (+0) одиниць;

літаків – 213 (+0) одиниць;

вертольотів – 179 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця;

крилатих ракет – 129 (+0) одиниць;

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниць;

спеціальної техніки – 55 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Раніше ми розповідали, що бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий гелікоптер. Про це повідомили на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.