Президент Польши подписал закон о помощи украинским беженцам

Закон о помощи украинским беженцам был принят в среду, 9 марта, Польским Сеймом/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев и размеры социальной поддержки.
Об этом сообщает Onet.pl.
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В среду Польский Сейм принял закон о помощи гражданам Украины в связи с нападением России. В пятницу вечером Сенат принял в общей сложности 60 поправок к закону, и около десятка из них были приняты в субботу утром.
Как сообщил глава канцелярии президента, в субботу вечером Анджей Дуда подписал акт. Новые нормативные акты вступят в силу со дня их опубликования в "Правовом журнале".
Беженцы из Украины смогут получать налоговый номер, работать в Польше и получить доступ к медицинской помощи. При этом единовременная финансовая помощь составит 300 злотых на человека.
Помощь беженцам
Польский сейм рассмотрел правительственный законопроект помощь гражданам Украины из-за вторжения России на территорию страны. Специальный закон регулирует, в частности, вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также денежных выплат их получателям.
За законопроект проголосовали 439 депутатов, 20 были против, трое из них воздержались. Почти вся Конфедерация (правая коалиция евроскептиков), кроме отсутствующих Конрада Берковича и Гжегожа Брауна, Мацей Гдула, Павел Залевский и Станислав Тишка проголосовали против.
Вскоре после голосования Мацей Гдула объяснил свое решение в соцсетях, отметив, что закон не оказывает помощь беженцам, не имеющим гражданства Украины, а в некоторых случаях вводит так называемую канцелярскую безнаказанность.
Новый закон должен регулировать законность пребывания украинцев в Польше. После подтверждения личности беженцы смогут получить номер PESEL, а их пребывание в стране будет считаться легальным в течение 18 месяцев.
Положениями закона предусмотрено следующее:
- Граждане Украины смогут находиться в Польше на законных основаниях в течение 18 месяцев. Срок может быть продлен еще на 18 месяцев.
- Поляки, принимающие семьи из Украины, будут получать поддержку — 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления.
- Правительство также создаст "резерв специального назначения" для поддержки органов местного самоуправления. Он предназначен для финансирования дополнительных задач местных органов власти по приему беженцев из Украины
- Изменения в законе позволят украинцам пользоваться государственными услугами, особенно польским здравоохранением, и отдавать детей в польские школы.
- Доступ к работе в Польше также означает юридически доступ к семейным льготам.