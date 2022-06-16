Президент Румынии ужаснулся тому, что натворили россияне в Ирпене

Клаус Йоханнис увидел разрушенный российскими войсками Ирпень / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который находится с визитом в Украине, посетил разрушенный оккупантами Ирпень. От увиденного он ужаснулся. Своими впечатлениями он поделился в Twitter.

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности", — написал он.

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Ранее своими впечатлениями поделился канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что действия РФ в войне против Украины направлены только на уничтожение.

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