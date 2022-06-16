Президент Румунії жахнувся з того, що наробили росіяни в Ірпені

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Президент Румунії Клаус Йоханніс, який перебуває з візитом в Україні, відвідав зруйнований окупантами Ірпінь. Побачене його жахнуло. Своїми враженнями він поділився у Twitter.
"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності", — написав він.
Раніше своїми враженнями поділився канцлер Німеччини Олаф Шольц . Він сказав, що дії РФ у війні проти України спрямовані лише на знищення.
Візит до Києва
- Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер, 16 червня. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.
- Відразу ж після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
- На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".
- Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоханніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.
- Радник голови ВП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство у ЄС. Водночас можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів із Росією.