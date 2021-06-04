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Прикрываются госучреждениями: киберполиция предупредила о массированой атаке хакеров

4 июня, 02:27

Юлия Безпечная

Зафиксированы факты распространения вредоносных писем с использованием якобы электронного почтового ящика патрульной полиции Киева

Киберполиция заявила о массированной атаке хакеров, которые рассылают на электронные ящики компаний и частных лиц письма якобы от имени государственных учреждений с вредоносным вложением.

Об этом сообщила пресс-служба киберподразделения Нацполиции.

Рассылаемые таким образом приложения, устанавливают на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляют документы на подконтрольные злоумышленникам серверы.

В киберполиции уточнили, что в упомнутых письмах хакеров часто встречаются фразы: "Вы не заплатили налоги. Детали в файле...", "На вас заведено уголовное дело. Детали в приложении..." и инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма.

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"Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников", – говорится в сообщении полиции.

В киберполиции также сообщили о фактах распространения вредоносных писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управление патрульной полиции Киева – kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Как защититься

В киберполиции также дали советы, как уберечься от вредоносных писем.

Напомним,в апреле неизвестные взломали официальные сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области и разместили на них ложную информацию.

Мы также писали, что российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в рамках массовых кибератак в прошлом году.

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