"Приму это как приказ": Верещук рвется в министры обороны

Под Андреем Тараном уже шатается кресло министра, но кандидат на его место уже есть – министром обороны впервые может стать женщина

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что готова стать министром обороны, и объяснила, почему именно политик должен возглавлять ведомство. Об этом он сказала журналистам под Верховной Радой.

Она призвала журналистов дождаться сначала решения действующего министра Андрея Тарана об отставке. Нардеп подтвердила, что готова возглавить ведомство.

"Я бы согласилась (стать министром обороны. – Ред.). Я уже это говорила тысячу раз – я приму это как приказ. Прекрасно понимаю, работая в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, что требуется для сегодняшней армии. Министерство обороны – это именно тот политический орган, где во главе должен стоять политик, человек, который умеет делать политику, разбирается в этом. Является менеджером и, фактически, обслуживает войско, которое воюет", – сказала Верещук.

Разделение полномочий, финансирование зарплат, вопросы жилья для военных и многое другое – это все вопросы министра обороны, отметила нардеп.

"А война, все, что касается стратегии, это вопрос командующего ВСУ и тех, кто воюет", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что осенью в Кабмине могут быть новые отставки.