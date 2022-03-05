Пришел сдаваться: на Волыни задержали десантника из Беларуси

Десантник отказался воевать против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Волынской области задержали десантника из Белоруссии. Он отметил, что не хочет воевать против Украины.

Об этом в Facebook сообщил глава патрульной полиции Евгений Жуков.

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По словам Жукова, мужчину задержали на Шацком направлении.

"Задержали люди, вызвали пограничники. Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами. Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", — сообщил Жуков.

Озвучены общие потери РФ

На девятый день войны России против Украины потери оккупантов превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.

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"Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу", — написал Резников.

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