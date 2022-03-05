Прийшов здаватися: на Волині затримали десантника з Білорусі

Десантник відмовився воювати проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Волинській області затримали десантника з Білорусі. Він зазначив, що не хоче воювати проти України.

Про це у Facebook повідомив глава патрульної поліції Євгеній Жуков.

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За словами Жукова, чоловіка затримали на Шацькому напрямку.

"Затримали люди, викликали прикордонники. Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами. Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні", — повідомив Жуков.

Озвучені загальні втрати РФ

На дев'ятий день війни Росії проти України втрати окупантів перевищили 10 тисяч вбитих, поранених та полонених, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він підтвердив знищення щонайменше одного російського генерала.

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"Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил як трофеї надійшло ледь не більше танків і бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами в РСЗВ, якими російські військові злочинці обстрілюють наші мирні міста. Всі ці снаряди повернуться ворогові", – написав Резніков.

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