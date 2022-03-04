У Бабиному Яру затримали кілька коригувальників артилерії

Охорона Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телевежі, яка знаходиться біля музею. Сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції "Дзеркальне поле" коригувальника з маяками для артилерії.
Про це повідомляє spravdi.
Ракетний удар, який російські війська завдали по Київській телевежі та сусідній будівлі, зачепив колишній військовий цвинтар.
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Місця поразки знаходяться дуже близько – на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.
"Оскільки розстріли в Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях убили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна торкатися", – зазначає директор Центру Просторових Технологій Максим Рохма.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕСвід обстріляли її окупантів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення