"Присоединять Донбасс или нет?": Путина озадачили вопросом

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак обсуждали на Совете Безопасности РФ, стоит ли присоединять Донбасс к России.

Пауза на заседании

"Владимир Владимирович, я хотел бы ответить на вопрос – присоединять, не присоединять Донбасс? Что делать с этим дальше? Как это использовать на переговорах с Западом?" – спросил Козак.

Повисла пауза.

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"И что? Давайте ограничимся пока вашим выступлением по поводу переговорного процесса в рамках Минских соглашений и вашей оценкой перспектив. Мы так поняли, что, по вашему мнению, перспектив никаких нет. Спасибо", – ответил Путин.

О чем речь

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

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По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР". В свою очередь министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений.

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