Привидения, незамерзающая вода и окно в мир иной. ТОП-5 самых мистических озер Украины

Что известно о самых мистических озерах Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть множество водоемов, из-за которых возникает много вопросов без ответов. Легенды о незамерзающем озере, водоеме с привидением и таинственных гейзерах дошли и до нашего времени.

Сайт "Сегодня" собрал пять самых мистических водоемов Украины.

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Оконские источники на Волыни

Настоящим чудом Волыни называют Оконские источники – озера в селе Оконск, в которых бьет два фонтана воды из земли. Как пишет hotels24.ua, глубина самого озера всего три метра, а вот глубина жерла источников не установлена.

Вода в озере никогда не замерзает. Фото funtime

Также удивляет сила, благодаря которой источники каждую секунду выпускают на поверхность озера около 200 литров воды. Есть здесь и другое странное явление: в любое время года вода в озере имеет температуру около 8 градусов. Кроме того, эту воду невозможно газировать искусственным образом.

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Согласно преданию, в Оконске был еще один источник с целительной водой. Он внезапно появился посреди села у домов. Источник был настолько мощным, что струя достигала верхушки деревьев. Однако местные жители очень испугались того, что он разнесет дома и засыпали его мешками с мукой.

Синее озеро на Закарпатье

Синее озеро на Закарпатье известно своим вулканическим происхождением и расположением на высоте 600 метров. На дне у озера есть две воронки, которые были кратерами древнейшего вулкана.

Синее озеро на Закарпатье. Фото "TPG Украина"

Водоем питается из мощного сероводородного источника, это придает воде живописный голубоватый цвет. Озеро считается мертвым, поскольку из-за огромного содержания сероводорода в нем не уживется ни одно живое существо. Вода из него используется для лечения.

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Черное озеро под Кропивницким

Черное озеро возле Кропивницкого считается одним из самых мистических природных мест страны. Оно расположено среди болота, покрытого мхом и зелеными папоротниками. Ученые предполагают, что эти водные объекты сформировались еще в ледниковый период.

Как выглядит Черное озеро. Фото из группы "Слава Україні"

Легенды гласят, что Черное озеро имеет многоярусное дно. Это можно объяснить скоплением торфа, ветвей и листьев. Купаться в таком водном объекте запрещено.

Украинская Венеция возле Одессы

Вилково находится в Одесской области, в том месте, где Дунай впадает в Черное море. Поселок известен многим, как "Украинская Венеция" и сейчас является популярным туристическим центром.

Вилково называют украинской Венецией. Фото "Википедии"

Вместо улиц в поселке идут каналы, как в итальянской Венеции, а вместо машин— лодки и катамараны. На месте впадения Дуная в Черное море стоит символический знак "0 км". Говорят, что если пройти под этим знаком, то это принесет здоровье и удачу.

Озеро с привидениями в Хмельницкой области

Как пишет igotoworld, в Хмельницкой области есть озеро Викнина, его также называют озером привидений.

Озеро не замерзает даже в самые сильные морозы. Там много рыбы, и она якобы никогда не заканчивается, сколько бы ее ни вылавливали.

Люди не купаются в озере. Фото igotoworld

Местные жители никогда не купаются в озере. Они верят в легенду, что озеро является окном в иной мир. Кроме того, люди говорят, что над озером часто появляются призраки.