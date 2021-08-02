Вакцинация сбавила обороты. Сколько украинцев получили прививку от COVID-19 за сутки

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 1 августа, в Украине вакцинировали против COVID-19 38 080 человек. Это на 30 419 меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 5 594 703 человека. Вакцинацию завершили уже 2 033 616 человек – они получили две дозы препарата.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

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В течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививок и 296 центров вакцинации.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что вакцины от COVID-19 подорожают. Pfizer и Moderna обновили прайс.

Также напомним, в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.

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