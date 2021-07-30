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В Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer. Какие условия

30 июля 2021 13:17

Виктория Барановская Виктория Барановская

Дети старше 12 лет смогут сделать прививку от коронавируса американским препаратом

Для вакцинации нужно обратиться к педиатру или семейному врачу / Фото: коллаж "Сегодня"

Для вакцинации нужно обратиться к педиатру или семейному врачу / Фото: коллаж "Сегодня"

В Минздраве утвердили рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике – позволили вакцинацию детей от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом препарат разрешили использовать детям старше 12 лет в Украине в случае, если ребенок:

  • приехал из другой страны, где он получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого,
  • имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации,
  • выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,
  • с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,
  • есть участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19.

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В Минздраве сообщили, что для того, чтобы вакцинировать детей родители подростков 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу.

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Напомним, что в данный момент в Украине продолжается 5-й этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Также в Украине рассматривается вариант введения запрета на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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