В Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer. Які умови

Діти старше 12 років зможуть зробити щеплення від коронавірусу американським препаратом

Для вакцинації потрібно звернутися до педіатра або сімейного лікаря / Фото: колаж "Сьогодні"

У МОЗ затвердили рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики – дозволили вакцинацію дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Таким чином препарат дозволили використовувати дітям віком від 12 років в Україні в разі, якщо дитина:

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього,

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації,

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19.

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У МОЗ повідомили, що для того, щоб вакцинувати дітей батьки підлітків 12-15 років або самі дити віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря.

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Нагадаємо, що зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі віком від 18 років.

Також в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу.

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