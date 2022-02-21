Признает ли Россия "Л/ДНР"? Резников раскрыл ход Путина

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Признание Российской Федерацией "Л/ДНР" будет точно означать, что РФ прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

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"Устами питерской правовой школы"

"Возможное признание, например, завтра на заседании, которое состоится в Москве, террористических организаций под видом каких-то международных группировок будет точно означать, что Российская Федерация прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины. Потому что даже устами представителей питерской правовой школы всегда раньше звучало, что Донецкая и Луганская области – даже ее оккупированные части – это Украина", – сказал министр.

Алексей Резников. / Фото: Украина 24

По его словам, в России это доказывали, рассказывая, что это "якобы внутренний конфликт".

"Если они завтра признают – или послезавтра, или послепослезавтра – эти террористические группировки, которые называют себя там "республиками", то прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины. Это будет нарушением общепризнанных норм международного права. Это уже будет означать, что это повод для потенциального вторжения через какое-то там введение каких-то "миротворцев" – как они там это будут называть", – заявил Резников.

Он также отметил, что этот ход России очень простой и понятный:

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"Но я убежден, что тогда международное сообщество, убедительно утверждающее, что будет вводить жесткий санкционный режим, будет иметь уже на это полное право. Сам факт ввода войск после голосования – это еще не значит, что это будет введение войск, поэтому для того, чтобы принимать об этом решение, они должны определиться, что они их вводят на территорию Украины".

Решение Госдумы

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

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Что сказали в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения об "ЛДНР", заявила, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за признание псевдореспублик.

Напомним, спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии "Сегодня", что признание Россией т. н. "Л/ДНР" будет означать сознательный выход России из Минских договоренностей.

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