Чи визнає Росія "Л/ДНР"? Рєзніков розкрив хід Путіна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Визнання Російською Федерацією "Л/ДНР" точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Рєзніков на брифінгу, який транслює телеканал "Україна 24" .

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"Вустами пітерської правової школи"

"Можливе визнання, наприклад, завтра на засіданні, яке відбудеться в Москві, терористичних організацій під виглядом якихось міжнародних угруповань точно означатиме, що Російська Федерація прямо порушує територіальну цілісність і суверенітет України. Тому що навіть вустами представників пітерської правової школи завжди раніше звучало, що Донецька та Луганська області – навіть її окуповані частини – це Україна", – сказав міністр.

Олексій Резніков. / Фото: Україна 24

За його словами, в Росії це доводили, розповідаючи, що це "нібито внутрішній конфлікт".

"Якщо вони завтра визнають – або післязавтра, або післязавтра – ці терористичні угруповання, які називають себе там "республіками", то прямо порушать територіальну цілісність та суверенітет України. Це буде порушенням загальновизнаних норм міжнародного права. Це вже означатиме, що це привід для потенційного вторгнення через якесь там запровадження якихось "миротворців" – як вони там це називатимуть", – заявив Резніков.

Він також зазначив, що цей хід Росії дуже простий і зрозумілий:

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"Але я переконаний, що тоді міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що вводитиме жорсткий санкційний режим, матиме вже на це повне право. Сам факт введення військ після голосування – це ще не означає, що це буде введення військ, тому для того, щоб ухвалювати про це рішення, вони мають визначитися, що їх вводять на територію України".

Рішення Держдуми

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проект постанови про консультацію з МЗС щодо проекту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави .

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Що сказали в Україні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією , закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія .

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення про "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Нагадаємо, речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі "Сегодня", що визнання Росією т.з. "Л/ДНР" означатиме свідомий вихід Росії з Мінських домовленостей .

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