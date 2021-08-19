Казни в Афганистане и смена главного копа в Одессе – главные новости СЕГОДНЯ

В Кабуле люди захватывают самолеты, в Одесской области глава Нацполиции Олег Бех уходит в отставку / Коллаж "Сегодня"
19 августа Кривой Рог простился со своим мэром Константином Павловым, ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія", а Нацполиция в Одесской области готовилась к смене начальника.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные события 19 августа 2021 года.
Похороны мэра
Утром в Кривом Роге попрощались с мэром города Константином Павловым, которого 15 августа нашли застреленным на пороге собственного дома. Прощание прошло в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко. На церемонию пришли около 20 тысяч человек – люди выстояли большую очередь, чтобы отдать последние почести градоначальнику.
Угроза теракта
Утро в Америке началось с угрозы масштабного теракта. В Вашингтоне неизвестный мужчина подогнал к библиотеке, находящейся рядом с Конгрессом США, грузовик, и заявил, что в нем взрывчатка. Полиция более пяти часа вела с ним переговоры, его требования пока неизвестны. Ближе к полудню "террорист" сдался.
Как сообщает CNN, в социальных сетях злоумышленник транслировал свою акцию в прямом эфире, держа канистру перед собой. В своей речи он говорил про "революцию".
Смена полицейских
Стало известно, что глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку. Эту информацию подтвердил "Сегодня" лично Бех.
Официальной информации, кто придет на его место пока нет. Не исключено, что это будет начальник ГУНП в Донецкой области Николай Семенишин. В 2010 году он ушел на пенсию по выслуге лет и работал в частной фирме, однако после Революции Достоинства вернулся в органы.
Ситуация с пандемией
ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Этот документ можно получить в приложении тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.
Согласно данным Минздрава, в Украине за последние сутки, 18 августа, выявили 1560 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Казни в Афганистане
Из Афганистана начали поступать первые сообщения о расправе режима "Талибан" над полицейскими и военными. В редакцию американской газеты The New York Times попал документ ООН, подтверждающий, что талибы начали поиск тех, кто сотрудничал с США и НАТО. В случае, если "пособники Запада" на сдадутся добровольно, талибы угрожают расправиться с их семьями.
Трагедия на море
В Херсонской области во время купания на матрасе исчезли отец и сын, приехавшие отдыхать из Львова. Тело мальчика нашли, поиски мужчины продолжаются. ЧП произошло на острове Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района.