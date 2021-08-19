Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 1500 новых случаев

Ситуация с COVID-19 ухудшается из-за нового штамма "Дельта", который более заразный

В Украине за последние сутки, 18 августа, выявили 1560 новых случаев инфицирования коронавирусом. Власти уже анонсируют новую вспышку заболевания.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Всего COVID-19 подтвердили у 2 270 226 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 32 украинца (всего – 53 368). Вылечить удалось 2 199 118 инфицированных (898 – за последние сутки).

В Украине с каждым днем, постепенно растет количество новых случаев. А ситуация ухудшается еще и из-за нового штамма "Дельта". Он более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

Как в Украине борются с новым штаммом

Реклама

После того, как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", украинские власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.

В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки. Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.

Также изменили правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: