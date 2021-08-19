Коронавірус в Україні. За добу виявили більше 1500 нових випадків

Ситуація з COVID-19 погіршується через новий штам "Дельта", який більш заразний

В Україні за останню добу, 18 серпня, виявили 1560 нових випадків інфікування коронавірусом. Влада вже анонсує новий спалах захворювання.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього COVID-19 підтвердили у 2 270 226 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 32 українців (всього – 53 368). Вилікувати вдалося 2 199 118 інфікованих (898 – за останню добу).

В Україні з кожним вдень, поступово зростає кількість нових випадків. А ситуація погіршується ще й через новий штам "Дельта". Він більш заразний, а хвороба частіше проходить у важкій формі.

Як в Україні борються з новим штамом

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Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада прийняла нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.

У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу. МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць.

Також змінили правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: