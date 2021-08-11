Карантин в Україні буде продовжено

Шмигаль зазначив, що фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом

Мінімум половину осені ми житимемо в карантині. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні Кабінет міністрів продовжить адаптивний карантин до 1 жовтня. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

За його словами, поточна епідеміологічна ситуація в Україні контролюється, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

"З огляду на дану ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації і адаптивний карантин до 1 жовтня", – сказав Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з киснем зараз становить майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 000 кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Як працює адаптивний карантин

Адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. За ним регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону зони", де "зелена" – із найменшим рівнем поширення вірусу, а "червона" – із найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей з огляду на епідеміологічну ситуацію у регіонах.

Так, "зелений рівень" передбачає перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Його можуть запровадити в усій Україні за умови сприятливої ситуації з коронавірусом.

Реклама

"Жовтий рівень" автоматично запровадили для всієї країни. Він передбачає обмеження роботи фітнес-клубів, басейнів та спортивних залів, відвідування закладів освіти (якщо на самоізоляції перебуває понад половина учнів та персоналу), проведення масових заходів та інше.

"Помаранчевий рівень" карантину не передбачає посилення карантину, але "сигналізує про потенційну небезпеку" – наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в регіоні упродовж тижня є перевищення за одним з цих показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Якщо упродовж 3 днів поспіль фіксують перевищення хоча б двох зазначених показників, в області запроваджують "червону зону" карантину.

У "червоній зоні" діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

Нагадаємо, раніше головний санлікар країни Ігор Кузін пояснював, за якої умови в Україні скасують масковий режим. За його словами, ми знімемо маски тільки тоді, коли будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіда.

Реклама

Також він говорив, що з початку вересня в Україні точно не буде локдауну. МОЗ розраховує відтягнути жорсткий локдаун на максимально віддалені терміни, як це роблять в інших країнах.