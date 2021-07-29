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В Україні можуть скасувати масковий режим, але є умова

29 липня 2021 11:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Обов'язкові маски можуть скасувати, лише якщо будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіду

Українці поки зобов'язані надягати маски в громадських місцях. Колаж "Сьогодні"

Українці поки зобов'язані надягати маски в громадських місцях. Колаж "Сьогодні"

Українська влада може скасувати обов'язкове носіння масок, проте для цього більша частина населення повинна зробити щеплення проти коронавірусу.

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Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте також: Нові правила в'їзду і вакцинація. Як Україна готується до удару штаму "Дельта"

Він підкреслив, що влада повинна бути впевнена, що після скасування маскового режиму не станеться новий спалах коронавірусу.

"Ми можемо розглядати лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - зазначив санлікар.

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Нагадаємо, через ковід влада запроваджує нові правила в'їзду в Україну. Однак людям, які вже вакциновані, буде значно простіше – докладніше про правила читайте в матеріалі "Сьогодні".

Крім того, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що робота шкіл залежатиме від карантинної зони регіону. Якщо "зелена" зона – усі школи працюють.

До слова, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старших за 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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