В Україні можуть скасувати масковий режим, але є умова

Обов'язкові маски можуть скасувати, лише якщо будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіду

Українці поки зобов'язані надягати маски в громадських місцях. Колаж "Сьогодні"

Українська влада може скасувати обов'язкове носіння масок, проте для цього більша частина населення повинна зробити щеплення проти коронавірусу.

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Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді".

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Він підкреслив, що влада повинна бути впевнена, що після скасування маскового режиму не станеться новий спалах коронавірусу.

"Ми можемо розглядати лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - зазначив санлікар.

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Нагадаємо, через ковід влада запроваджує нові правила в'їзду в Україну. Однак людям, які вже вакциновані, буде значно простіше – докладніше про правила читайте в матеріалі "Сьогодні".

Крім того, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що робота шкіл залежатиме від карантинної зони регіону. Якщо "зелена" зона – усі школи працюють.

До слова, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старших за 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта