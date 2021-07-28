Нові правила в'їзду і вакцинація. Як Україна готується до удару штаму "Дельта"

В Україні вже зафіксували 17 випадків штаму "Дельта", одна людина померла

В Україні виявили вже 17 випадків штаму "Дельта", колаж: "Сьогодні"

Штам "Дельта" активно заміщає попередні варіанти коронавірусу, а в багатьох країнах рівень інфікування зріс з 18% до майже 85%.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, як Україна готується до удару "Дельти".

Нові правила перетину кордону

Спалах нового вірусу вже почався в Росії. Щоб не допустити поширення "Дельти" в Україні, правила посилять:

іноземцям потрібно буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс;

українці, які виїхали з країни до публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами;

українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу;

якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після установки, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту;

найретельніше перевірятимуть невакцинованих людей, які приїхали з Росії та Індії. Їм доведеться обов'язково провести 14 днів на самоізоляції.

Вакцинація

До кінця 2021 року в Україні планують привезти майже 50 мільйонів доз вакцини. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що тільки за кошти держбюджету до кінця року буде привезено до України 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

"Цієї кількості вакцин буде досить, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже в 2021 році. Це першочергове завдання Міністерства охорони здоров'я", – сказав прем'єр-міністр.

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За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, потреба в госпіталізації та інтенсивного лікування зросла в 2,6 раза (попередньо).

Як працюватимуть навчальні заклади

Як заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, при переході регіонів України із "зеленої карантинної зони" до будь-якої іншої змінюються умови продовження роботи шкіл.

"Як працюватимуть навчальні заклади. В разі виходу регіону з "зеленої зони" (потраплянні в "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівні епідеміологічної небезпеки), щоб навчальний заклад продовжував працювати, йому потрібно мати мінімум 80% повністю імунізованих співробітників закладу", – заявив Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта". У вівторок в Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта"-штамом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні. Четверо з шести заражених новим небезпечним варіантом коронавірусу раніше повернулися з Росії.

На Львівщині виявили три випадки захворювання на COVID-19, викликаних штамом "Дельта".

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Ми також писали, що "Дельта"-штам витісняє звичайний коронавірус - в США і Німеччині мутований штам є домінуючим.

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