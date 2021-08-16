Коли в Україні чекати новий спалах COVID-19: Кузін назвав небезпечний період

Санлікар не виключає, що нова хвиля може прийти раніше у зв'язку з тим, що штам Дельта розвивається швидше

МОЗ попереджає про небезпеку. Фото: колаж "Сьогодні"

Нова хвиля епідемії коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді, але через розгул штаму "Дельта" спалах захворюваності може статися і раніше.

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Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу головний санітарний лікар країни Ігор Кузин.

За його словами, зараз МОЗ робить все можливе, щоб максимально локалізувати ті осередки захворювання, які з'являються на території країни, особливо звертають увагу на людей, які приїжджають в Україну.

"Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді", – сказав Кузін.

При цьому санлікар не виключає, що такий спалах може статися раніше у зв'язку з тим, що штам "Дельта" розвивається швидше.

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"Але зараз є всі можливості для того, щоб його (спалаху) не допустити. Вакцинація дійсно захищає від важкого перебігу (хвороби) – це ключовий момент. Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров’я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде", – підкреслив він.

Кузін пояснив, що найчастіше в інших країнах виникали спалахи "Дельти" в організованих колективах, в навчальних закладах та через прибуття туристів і своїх громадян з-за кордону.

Карантин в Україні

В Україні продовжили адаптивний карантин до 1 жовтня . Згідно з ним, регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону зони", де "зелена" – із найменшим рівнем поширення вірусу, а "червона" – із найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей з огляду на епідеміологічну ситуацію у регіонах.

Так, "зелений рівень" передбачає перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Його можуть запровадити в усій Україні за умови сприятливої ситуації з коронавірусом.

"Жовтий рівень" передбачає обмеження роботи фітнес-клубів, басейнів та спортивних залів, відвідування закладів освіти (якщо на самоізоляції перебуває понад половина учнів та персоналу), проведення масових заходів та інше.

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"Помаранчевий рівень" карантину не передбачає посилення карантину, але "сигналізує про потенційну небезпеку" – наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в регіоні упродовж тижня є перевищення за одним з цих показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Якщо упродовж 3 днів поспіль фіксують перевищення хоча б двох зазначених показників, в області запроваджують "червону зону" карантину.

У "червоній зоні" діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

Нагадаємо, раніше Кузін пояснював, за якої умови в Україні скасують масковий режим. За його словами, ми знімемо маски тільки тоді, коли будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіда.

Також він говорив, що з початку вересня в Україні точно не буде локдауну. МОЗ розраховує відтягнути жорсткий локдаун на максимально віддалені терміни, як це роблять в інших країнах.