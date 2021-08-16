Когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19: Кузин назвал опасный период

Санврач не исключает, что новая волна может прийти раньше в связи с тем, что штамм Дельта развивается быстрее

Минздрав предупреждает о грядущей опасности. Фото: коллаж "Сегодня"

Новая волна эпидемии коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре, но из-за разгула штамма "Дельта" вспышка заболеваемости может случиться и раньше.

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Об этом рассказал в интервью Укринформу главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, сейчас Минздрав делает все возможное, чтобы максимально локализовать те ячейки заболевания, которые появляются на территории страны, особенно обращают внимание на людей, приезжающих в Украину.

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре", – сказал Кузин.

При этом санврач не исключает, что такая вспышка может произойти раньше в связи с тем, что штамм "Дельта" развивается быстрее.

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"Но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее (вспышки) не допустить. Вакцинация действительно защищает от тяжелого течения (болезни) – это ключевой момент. Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет", – подчеркнул он.

Кузин объяснил, что чаще всего в других странах возникали вспышки "Дельты" в организованных коллективах, в учебных заведениях и из-за прибытия туристов и своих граждан из-за границы.

Карантин в Украине

В Украине продлили адаптивный карантин до 1 октября. Согласно ему, регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, где зеленая – с наименьшим уровнем распространения вируса, а красная – с наибольшим. Еженедельно Минздрав обновляет перечень областей, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Так, зеленый уровень предусматривает пересмотр или частичную отмену карантина. Его могут ввести по всей Украине при условии благоприятной ситуации с коронавирусом.

Желтый уровень предусматривает ограничения работы фитнес-клубов, бассейнов и спортивных залов, посещение учебных заведений (если на самоизоляции находятся более половины учеников и персонала), проведение массовых мероприятий и т. д.

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Оранжевый уровень карантина не предусматривает усиление карантина, но "сигнализирует о потенциальной опасности – приближении к красному уровню. Его могут ввести, если в регионе в течение недели появляется превышение по одному из этих показателей:

загруженность коек с кислородом в регионе больше, чем на 65%;

более 60 госпитализаций по COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

возрастание числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.

Если в течение 3 дней подряд фиксируют превышение хотя бы двух указанных показателей, в области вводят красную зону карантина.

В красной зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Однако будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин объяснял, при каком условии в Украине отменят масочный режим. По его словам, мы снимем маски только тогда, когда будут гарантии, что это не приведет к новой вспышке ковида.

Также он говорил, что с начала сентября в Украине точно не будет локдауна. Минздрав рассчитывает оттянуть жесткий локдаун на максимально отдаленные сроки, как это делают в других странах.