С сентября локдауна в Украине не будет: Кузин озвучил другой вариант

Минздрав рассчитывает оттянуть жесткий локдаун на максимально отдаленные сроки, как это делают в других странах

Пока украинцам не грозит жесткий карантин / Фото: Getty Images

На сегодняшний день нет предпосылок для введения локдауна с приходом осени – кардинального ухудшения эпидситуации в стране не наблюдается. Поэтому в Украине продолжит действовать адаптивный карантин.

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Об этом сказал в интервью Радио Свобода главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, Минздрав рассчитывает оттянуть жесткий локдаун на максимально отдаленные сроки.

"По отношению к очередному локдауну мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин. Адаптивный карантин – это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки", – сказал Кузин.

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Санврач отметил, что другие страны усиливают карантины в конце осени – начале зимы. А что касается слухов о локдауне в Украине с 4 сентября – он их категорический отверг.

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"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы должны более тщательно отслеживать контакты или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", – подчеркнул Кузин.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны объяснял, при каком условии в Украине отменят масочный режим. По его словам, мы снимем маски только тогда, когда будут гарантии, что это не приведет к новой вспышке ковида.

Также в Минздраве заявляли, что вакцинированные могут получить привилегии. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.

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