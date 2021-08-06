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Украинцы против принудительной вакцинации – опрос

6 августа 2021 6:10

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Только четверть из опрошенных украинцев прививались от коронавируса

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Больше половины украинцев считают, что решение о вакцинации от коронавируса человек должен принимать сам. Только 25,9% граждан считают, что только принудительная вакцинация остановит пандемию, против 63,3%, которые за добровольные прививки.

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Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

При этом 51,1% респондентов уверены, что учителей в школах нужно прививать обязательно. Не считают вакцинацию обязательной для преподавателей 27,9%.

Подавляющее число опрошенных сами еще не вакцинировались:

  • Вакцинировались – 25,1%
  • Не вакцинировались 72,8%
  • Затруднились ответить 2,1%

В ближайшее время готовы сделать прививку от ковида еще четверть украинцев:

  • Готовы пройти вакцинацию – 24,8%
  • Не готовы – 54,1%
  • Затруднились ответить 21,1%
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Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Также напомним, в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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