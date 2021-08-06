Українці проти примусової вакцинації – опитування

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Більше половини українців вважають, що рішення про вакцинацію від коронавірусу людина повинна приймати сама. Тільки 25,9% громадян вважають, що примусова вакцинація зупинить пандемію, проти 63,3%, які за добровільні щеплення.
Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.
При цьому 51,1% респондентів впевнені, що вчителів в школах потрібно прищеплювати обов'язково. Не вважають вакцинацію обов'язковою для викладачів 27,9%.
Переважна кількість опитаних самі ще не вакциновані :
- Вакцинувалися – 25,1%
- Не вакциновані 72,8%
- Не змогли відповісти 2,1%
Найближчим часом готові зробити щеплення від ковіду ще чверть українців:
- Готові пройти вакцинацію – 24,8%
- Не готові – 54,1%
- Не змогли відповісти 21,1%
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Також нагадаємо, в Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.
Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
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