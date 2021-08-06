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Українці проти примусової вакцинації – опитування

6 серпня 2021 6:10

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Тільки чверть з опитаних українців прищеплювалися від коронавірусу

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Більше половини українців вважають, що рішення про вакцинацію від коронавірусу людина повинна приймати сама. Тільки 25,9% громадян вважають, що примусова вакцинація зупинить пандемію, проти 63,3%, які за добровільні щеплення.

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Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

При цьому 51,1% респондентів впевнені, що вчителів в школах потрібно прищеплювати обов'язково. Не вважають вакцинацію обов'язковою для викладачів 27,9%.

Переважна кількість опитаних самі ще не вакциновані :

  • Вакцинувалися – 25,1%
  • Не вакциновані 72,8%
  • Не змогли відповісти 2,1%

Найближчим часом готові зробити щеплення від ковіду ще чверть українців:

  • Готові пройти вакцинацію – 24,8%
  • Не готові – 54,1%
  • Не змогли відповісти 21,1%
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Також нагадаємо, в Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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