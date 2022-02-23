Призыв резервистов в Украине: кого касается и что грозит за уклонение от службы

За уклонение от службы резервистам может грозить административная или уголовная ответственность / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистовв особый период. Все для того, чтобы повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. Ограничений по полу и вероисповеданию для прохождения службы в военном резерве нет.

Сайт "Сегодня" разобрался в том, кто такие резервисты и что грозит за уклонение призыва.

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Что известно про резервистов

Резервисты Вооруженных сил Украины— это граждане Украины, которые добровольно проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании контракта.

Также их привлекают на учебные сборы в воинских частях, однако ограничений по полу и вероисповеданию нет, кроме возрастных.

Кто проходит службу

Службу в военном резерве проходят украинцы, которые:

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годные к службе по состоянию здоровья,

не достигли возраста пребывания в запасе,

которые способны с учетом пребывания, профессиональных и моральных качеств проходить службу.

Также в военном резерве могут быть мужчины и женщины, которые не проходили военную службу. Резервистами они становятся сразу после заключения контракта.

"За призванным резервистам, согласно Закону Украины будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата", – утверждают в сухопутных войсках ВС Украины.

Подготовка резервистов

Резервист проходит подготовку в своем подразделении в должности согласно контракту и привлекается к участие во всей боевой подготовке.

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Сроки проведения собрания командир воинской части заранее согласовывает с резервистом и его работодателем.

Кто не может служить

Украинцы имеют также возрастные ограничения для прохождения службы в резерве:

рядовой состав — до 60 лет;

сержантский, офицерский состав — до 60 лет;

лица младшего офицерского состава — до 60 лет;

лица старшего офицерского состава в военных званиях майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — до 60 лет;

полковник (капитан 1 ранга) — до 60 лет.

Какие действия резервистов во время призыва

Согласно Приказу Президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Однако, если резервист по тем или иным причинам не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы.

Есть ли ответственность за неявку

За неявку или игнорирование вызова резервистам грозит административная или уголовная ответственность.

За уклонение от службы резервисты могут заплатить штраф от 510 до 850 грн. За повторное на протяжении года нарушение, а также за нарушение в особый период можно заплатить от 850 до 1700 грн.

За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, а также на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период можно лишиться свободы на срок от 3 до 5 лет.

Когда будет призыв

Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается сегодня, 23 февраля 2022 года.

"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы – 1 год", – сообщают в сухопутных войсках ВС Украины.

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