Проект госбюджета-2022 – это стоп-кран развития экономики – Гройсман

По словам Гройсмана, госбюджет-2022 должен быть бюджетом развития / Фото: Facebook

Представленный Кабинетом министров Украины проект государственного бюджета на 2022 год не является бюджетом развития и демонстрирует попытку восстановления централизации в стране.

Об этом сказал лидер партии "Украинская стратегия", экс-премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

"Это уже третий бюджет действующей власти. Он четко показывает нам, о чем они думают, и как будут двигаться дальше. Этот бюджет не об экономическом росте. Для меня экономический рост – это рост благосостояния людей. Этот бюджет – это стоп-кран развития экономики. Это бюджет централизации. Забирают средства у местных бюджетов, у общин. Это антисоциальный бюджет, в нем нет людей, которые нуждаются в поддержке", – сказал он.

Пользуясь официальной презентацией Министерства финансов, политик обратил внимание на то, что основным источником доходов бюджета определен налог на добавленную стоимость.

"Он растет на 72,5 млрд грн. Это мы с вами заплатим эти деньги от инфляции и роста цен. Далее – Налог на доходы физических лиц. Это мы заплатим! Это ложится бременем на каждого через механизмы повышения налогов. Они хотят забрать все то, что есть у людей", – подчеркнул Гройсман.

Проблемная, по его мнению, и ситуация в Пенсионном фонде, который по факту не обеспечен расходами в системе предоставления субсидий, поскольку при росте цен на газ объем помощи не растет, а также в долговой политике.

"Нас ведут к банкротству. Они планируют направить на дороги более 120 млрд грн, при этом 40 млрд – заимствовать. За три года они заняли (на дороги) почти 120 млрд грн, которые лягут на плечи каждого украинца и будут сдерживать повышение зарплат и пенсий", – сказал политик.

По словам Гройсмана, госбюджет-2022 должен быть бюджетом развития и децентрализации, однако станет бюджетом банкротства от правительства, продуцирующего плохие решения.

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Основные показатели госбюджета и запланированных показателей экономики представил министр финансов Сергей Марченко. Он назвал бюджет сбалансированным.

Основные макропоказатели

доходы госбюджета: 1,277 трлн грн;

расходы госбюджета: 1,465 трлн грн;

дефицит госбюджета 3,5% (5,5% в 2021 году, к 2024 году должен составить 2,7%, заявил Марченко);

рост ВВП: 3,8%;

номинальный ВВП: 5,368 трлн грн;

инфляция: 6,2%;

средняя зарплата: 15 258 грн;

курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

44,21% доходов бюджета составят поступления от НДС. Еще 12,6% – от НДФЛ. 10,75% доходов в госбюджет даст налог на прибыль предприятий.

Основные статьи расходов

Расходы по госдолгу: 574, млрд грн;

574, млрд грн; Безопасность и оборона: 319,4 млрд грн (5,95% от ВВП, +52,1 млрд грн за год);

319,4 млрд грн (5,95% от ВВП, +52,1 млрд грн за год); Пенсионное обеспечение: 200 млрд грн в Пенсионный фонд. Также с 1 октября 2021-го пенсионерам в возрасте 70-75 будут доплачивать до 300 грн, если их пенсия меньше средней зарплаты за 2020 год, заявил Шмыгаль. С марта 2023-го ежегодно будут проводить индексацию этих доплат, добавил он.

200 млрд грн в Пенсионный фонд. Также с 1 октября 2021-го пенсионерам в возрасте 70-75 будут доплачивать до 300 грн, если их пенсия меньше средней зарплаты за 2020 год, заявил Шмыгаль. С марта 2023-го ежегодно будут проводить индексацию этих доплат, добавил он. Здравоохранение: 193,7 млрд грн (+31 млрд по сравнению с 2021 годом). Это позволит установить минимальную зарплату врачам на уровне 20 000 в 2022 году, заявил Шмыгаль. Средняя зарплата врача должна превысить 22 500 грн, добавил он. Минимальная зарплата среднего медперсонала должна в 2022 году должна составить 13 500 грн.

193,7 млрд грн (+31 млрд по сравнению с 2021 годом). Это позволит установить минимальную зарплату врачам на уровне 20 000 в 2022 году, заявил Шмыгаль. Средняя зарплата врача должна превысить 22 500 грн, добавил он. Минимальная зарплата среднего медперсонала должна в 2022 году должна составить 13 500 грн. Образование: 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом). Шмыгаль добавил, что предусматривается рост зарплат учителей и рост в полтора-два стипендий студентов.

185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом). Шмыгаль добавил, что предусматривается рост зарплат учителей и рост в полтора-два стипендий студентов. Министерство обороны: 131 млрд грн (13,4 млрд грн к 2021 году);

131 млрд грн (13,4 млрд грн к 2021 году); Развитие дорожной инфраструктуры: 124 млрд грн;

124 млрд грн; Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ: 25 млрд грн;

на оплату услуг ЖКХ: 25 млрд грн; Наука: 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн); Культура и искусство: 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);

13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году); Физкультура и спорт: 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);

11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600); Экология: 11,2 млрд грн.

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