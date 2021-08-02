Жару немного охладят ливни: прогноз погоды на 2 августа (карта)

В понедельник будет жарко во всех регионах страны, кроме запада, там установится самая комфортная температура

Небольшие дожди немного охладят украинцев / коллаж "Сегодня"

В Украине в понедельник, 2 августа, будет преимущественно все так же жарко, немного пощадит солнце только западный регион. При этом в большинстве областей прогнозируют и дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в понедельник прогнозируют дождливую, но жаркую погоду. Температура в столице будет 29-31 градус.

Погода в регионах

В понедельник будет жарко во всех регионах страны, кроме запада, там установится комфортная температура. Самая высокая температура сегодня будет в Харьковской и Луганской областях – до 36 градусов.

На севере обещают температуру около 30-32 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будут ливни.

обещают температуру около 30-32 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будут ливни. На западе также обещают небольшие дожди. Температура в среднем составит 23-25 градусов, а на Закарпатье будет немного повыше – до +27.

также обещают небольшие дожди. Температура в среднем составит 23-25 градусов, а на Закарпатье будет немного повыше – до +27. В центре прогнозируют осадки и жару. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях температура в среднем составит 31-33 градуса.

Реклама

На востоке в понедельник в основном будет сухо, ливни обещают только в Харьковской области. При этом там, как и в Луганской, будет очень жарко – около 35-36 градусов. В Донецкой и Запорожской областях – +33-35.

в понедельник в основном будет сухо, ливни обещают только в Харьковской области. При этом там, как и в Луганской, будет очень жарко – около 35-36 градусов. В Донецкой и Запорожской областях – +33-35. На юге осадков не обещают только в Херсонской области и Крыму. Температура в Херсоне – 33-35 градусов, в Симферополе – 31-33. В Одесской области прогнозируют грозы и 31-33 градуса, а в Николаевской – ливни и до +34.

Напомним, в последнее время в Украине на фоне жары бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

Тем временем синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что с 3 августа в Украине похолодает до комфортных 23-27 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.