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Жару немного охладят ливни: прогноз погоды на 2 августа (карта)

2 августа, 06:15

Юлия Безпечная

В понедельник будет жарко во всех регионах страны, кроме запада, там установится самая комфортная температура

Небольшие дожди немного охладят украинцев / коллаж "Сегодня"

В Украине в понедельник, 2 августа, будет преимущественно все так же жарко, немного пощадит солнце только западный регион. При этом в большинстве областей прогнозируют и дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в понедельник прогнозируют дождливую, но жаркую погоду. Температура в столице будет 29-31 градус.

Погода в регионах

В понедельник будет жарко во всех регионах страны, кроме запада, там установится комфортная температура. Самая высокая температура сегодня будет в Харьковской и Луганской областях – до 36 градусов.

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Напомним, в последнее время в Украине на фоне жары бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

Тем временем синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что с 3 августа в Украине похолодает до комфортных 23-27 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.

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