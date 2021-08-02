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Спеку трохи охолодять зливи: прогноз погоди на 2 серпня (карта)

2 серпня, 06:15

Юлія Безпечна

У понеділок буде спекотно у всіх регіонах країни, крім заходу, там встановиться найкомфортніша температура

Невеликі дощі трохи охолодять українців / колаж "Сьогодні"

В Україні в понеділок, 2 серпня, буде переважно так само спекотно, дещо пожаліє сонце тільки західний регіон. При цьому в більшості областей прогнозують і дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в понеділок прогнозують дощову, але спекотну погоду. Температура в столиці буде 29-31 градус.

Погода в регіонах

У понеділок буде спекотно в усіх регіонах країни, крім заходу, там встановиться комфортна температура. Найвища температура сьогодні буде в Харківській і Луганській областях – до 36 градусів.

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Нагадаємо, останнім часом в Україні на тлі спеки вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі в них плавали, як гондоли, мало не щодня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

Тим часом синоптик Наталія Діденко прогнозує, що з 3 серпня в Україні похолодає до комфортних 23-27 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим із невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.

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