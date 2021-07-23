Чекаємо ще дві хвилі спеки та сильні зливи: синоптики про погоду у серпні

Українці знову чекає спека і навіть затяжне літо / Фото: Сьогодні

На українців чекає примхливий серпень: спочатку виснажлива спека, потім сильні зливи, а потім знову підвищення температура повітря. Літо може затягнутися до половину вересня. Чого чекати в останній літній місяць кореспондент "Сьогодні" Ірина Ухіна питала у синоптиків.

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В останні дні в Україні негода розійшлася не на жарт – були знеструмлені 170 населених пунктів, міста затоплювало так, що машини плавали, вода заливала переходи і метро. Синоптики кажуть, що це сталося через утворення фронту над Україною – тепла повітряна маса зіткнулася з холодною.

"Над південним сходом України у нас ще досить така спекотна погода зберігається, а ось з північного заходу вже прийшло прохолодне повітря. І на кордоні між ними ось є такі дощі, місцями шквалисте посилення вітру, місцями навіть значні дощі можуть бути і також окремі осередки граду", – розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Але до кінця липня синоптики прогнозують теплу комфортну погоду – без пекельної спеки або сильних злив. Дощі збили градус температури і тепер українці відпочивають між хвилями спеки.

"Уже в кінці тижня температура практично по всій території України буде у межах 23-28 градусів. Досить комфортні після спеки. І в цих межах буде утримуватися до кінця липня. До +30, звичайно, в окремих районах можуть вже на початку наступного тижня підніматися стовпчики термометрів", – зазначила синоптик.

Старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофєєв каже, що "очікується ще як мінімум дві хвилі тепла".

"Кінець липня – початок серпня і ще друга або третя декада серпня. Але на півночі України не повинно бути екстремальної спеки 35-37 градусів. Це може бути тільки на півдні. У Києві буде 30-33 градуси. Між цими хвилями – буде дощ", – сказав він.

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Синоптики кажуть, що літо може затягнутися, оскільки перша половина вересня очікується теплою.

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

А 22 липня у курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.