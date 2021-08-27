Дожди и немного солнца: прогноз погоды на 27 августа (карта)

В Украине останется только несколько сухих мест. Коллаж "Сегодня"

В Украине в пятницу дождей не будет только в самых центральных областях, на остальной части территории прогнозируют ливни. При этом на севере немного потеплеет, а в западном регионе снова похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 27 августа температура поднимется до 21-23 градусов. При этом столицу неожиданно покинут грозы.

Погода в регионах

В пятницу грозы уйдут и из центра страны, а на западе, востоке, севере и частично юге обещают ливни.

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На севере прогнозируют 20-22 градуса в Черниговской и Житомирской области, и 22-24 – в Сумской. При этом в Чернигове и Сумах будет дождь.

прогнозируют 20-22 градуса в Черниговской и Житомирской области, и 22-24 – в Сумской. При этом в Чернигове и Сумах будет дождь. На западе сегодня обещают дожди кругом, кроме самой близкой к центру Винницкой области, там солнечно и до 23 градусов, в остальных частях западного региона в среднем 19-21 градус. Прохладнее всего будет во Львовской области – 17-19 градусов.

сегодня обещают дожди кругом, кроме самой близкой к центру Винницкой области, там солнечно и до 23 градусов, в остальных частях западного региона в среднем 19-21 градус. Прохладнее всего будет во Львовской области – 17-19 градусов. В центре 27 августа тепло и почти сухо. Температура в Черкассах и Кропивницком в среднем 22-24 градусов, в Днепре потеплее – до 27 и небольшой дождь.

На востоке сегодня облачно и мокро. В Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской прогнозируют дожди. Температура от 24-26 градусов в Харькове до 26-28 в Донецкой и Луганской областях.

сегодня облачно и мокро. В Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской прогнозируют дожди. Температура от 24-26 градусов в Харькове до 26-28 в Донецкой и Луганской областях. На юге 27 августа температура в Николаеве, Херсоне, Одессе и оккупированном Крыму около 25-27 градусов, дождей не обещают только в Николаеве.

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