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В Украине снова солнечно и жарко, но не везде. Прогноз погоды на 30 июля (карта)

30 июля, 06:15

Юлия Безпечная

В Киеве в предвыходной день установится солнечная жаркая погода без осадков

В некоторых областях жару разбавят грозы. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 30 июля, лето решило снова побаловать часть украинцев – грозы неожиданно ушли с запада, севера и центра. Тем не менее сегодня еще будет поливать восточные и частично южные области.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в предвыходной день установится солнечная жаркая погода, без осадков. Температура в столице будет 28-30 градусов.

Погода в регионах

Жарко в пятницу будет во всех регионах страны. Самую "низкую" температуру синоптики прогнозируют в Волынской и Ровенской областях – до 29 градусов, самаю высокая будет в Херсоне и Николаеве – до +33.

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Напомним, в последнее время в Украине на фоне жары бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

Тем временем синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что со 2-3 августа в Украине похолодает до комфортных 23-27 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.

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