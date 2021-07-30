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В Україні знову сонячно і спекотно, але не скрізь. Прогноз погоди на 30 липня (карта)

30 липня, 06:15

Юлія Безпечна

У Києві в передвихідний день встановиться сонячна спекотна погода без опадів

У деяких областях спеку розбавлять грози. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 30 липня, літо вирішило знову побалувати частину українців – грози несподівано пішлиіз заходу, півночі і центру. Проте сьогодні ще поливатиме східні області і частково південні

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в передвихідний день встановиться сонячна спекотна погода, без опадів. Температура в столиці буде 28-30 градусів.

Погода в регіонах

Спекотно у п'ятницю буде у всіх регіонах країни. Найнижчу температуру синоптики прогнозують у Волинській та Рівненській областях – до +29 градусів, найвища буде в Херсоні та Миколаєві – до +33.

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Нагадаємо, останнім часом в Україні на тлі спеки вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі в них плавали, як гондоли, мало не кожного дня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

Тим часом синоптик Наталія Діденко прогнозує, що з 2-3 серпня в Україні похолодає до комфортних 23-27 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим із невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.

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