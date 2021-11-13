Прохладно, но солнечно: прогноз погоды на 13 ноября (карта)

Туманы продержатся всю ночь и утро. Коллаж "Сегодня".
Погода в Украине в субботу, 13 ноября, будет прохладной, но солнечной. Синоптики прогнозируют рост температуры днем до +13 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
Туманы продержатся всю ночь и утро, в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей останутся и на день.
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +6...+11 градусов. На востоке также без дождей, но несколько прохладнее – +4…+8 градусов.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +5…+7 градусов. На юге – сухо, там следует ожидать небольшого потепления +8…+13 градусов.
В Киеве предполагается солнечная погода и до +5…+7 градусов.
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