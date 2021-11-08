Проломлен череп. В Днепре мать уронила младенца, когда ее бил сожитель

В Днепре в результате домашнего насилия пострадал ребенок. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепропетровскую областную клиническую детскую больницу доставили двухмесячного ребенка, который пострадал от домашнего насилия. Мать уронила его, когда ее избивал сожитель.
Об этом сообщает "Днепр Час".
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Драку устроил 49-летний мужчина – безработный и ранее судимый. Он напал на 28-летнюю сожительницу – бил руками по туловищу.
В этот момент женщина держала на руках двухмесячного ребенка, но от ударов упала на пол.
Что с ребенком
В результате падения ребенок получил телесные повреждения. Его госпитализировали с:
- закрытой черепно-мозговой травмой,
- ушибом головного мозга 1-й степени,
- переломом левой теменной кости,
- ушибом мягких тканей головы.
Наказание для насильника
Мужчину доставили в отделение полиции для последующего рассмотрения дела. Его вина подтверждена личным признанием и показаниями свидетелей.
Следственным отделением ОП №7 (Шевченковским) Днепровского районного управления по данному факту решается вопрос о внесение ведомостей в ЕРДР.
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