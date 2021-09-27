Аллергики, беременные, гипертоники. Кому нельзя вакцинироваться

Игорь Кузин рассказал, что для отдельных людей вакцинация является обязательной/Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине людей, которым по медицинским показаниям запрещено вводить вакцину против COVID-19, меньше одного процента. Между тем некоторых делать вакцину заставляют.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Много людей считает, что они имеют какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавируса, — рассказал главный санитарный врач.

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Кузин отметил, сердечно-сосудистые болезни — это не противопоказание, а наоборот, показание для проведения вакцинации. Потому что человек, имеющий тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, сложнее переносит коронавирус.

Он подчеркнул, что семейный врач пациента самостоятельно определяет, есть ли вероятность аллергической реакции после введения препарата.

В зависимости от течения той или иной болезни она (аллергическая реакция. – Ред.) может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, он анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если таковая была, — пояснил Кузин.

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В то же время существует перечень абсолютных медицинских противопоказаний.

Назвать какие-то универсальные пять-шесть просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека. Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, мы везде подчеркиваем это и разъясняем особенности каждой вакцины, — отметил Кузин.

Санврач на примере пояснил, что вакцинировать беременных препаратом CoronaVac не рекомендовано, так как нет доказательной базы и не было проведено исследований. А вот вакцина Pfizer может быть рекомендована, однако врач должен оценить соотношение пользы и риска.

Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний или не может посоветовать определенную стратегию по вакцинации, я бы советовал такого врача просто поменять и подписать декларацию с другим, — подытожил Кузин.

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