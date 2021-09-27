Алергіки, вагітні, гіпертоніки. Кому не можна вакцинуватися

Ігор Кузін розповів, що для окремих людей вакцинація є обов'язковою/Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні людей, яким за медичними показниками заборонено вводити вакцину проти COVID-19, менше одного відсотка. Тим часом в країні декого робити щеплення змушують.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Багато людей вважає, що вони мають якісь медичні протипоказання. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказанням до вакцинації від коронавірусної хвороби, — розповів головний санітарний лікар.

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Кузін зазначив, що серцево-судинні хвороби — це не протипоказання, а навпаки, показання для вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, складніше переносить коронавірус.

Він підкреслив, що сімейний лікар пацієнта самостійно визначає, чи є ймовірність виникнення алергічної реакції після введення препарату.

Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона (алергічна реакція. – Ред.) може стати абсолютним медичним протипоказанням. Це також залежить від типу вакцини, від віку, він анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було, — пояснив Кузін.

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Водночас є затверджений перелік абсолютних медичних протипоказань.

Назвати якісь універсальні п'ять – шість просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини. Загальні протипоказання до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини, — зазначив Кузін.

Санлікар пояснив на прикладі: вакцинувати вагітних препаратом CoronaVac не рекомендовано, оскільки немає доказової бази і не було проведено досліджень. А от вакцина Pfizer може бути рекомендована, однак лікар повинен оцінити співвідношення користі й ризику.

Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність чи відсутність медичних протипоказань або не може порадити певну стратегію щодо вакцинації, я б радив такого лікаря просто поміняти і підписати декларацію з іншим, — підсумував Кузін.

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