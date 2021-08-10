Прямая линия Кабмина и митинг зоозащитников – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 10 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

9:45 – Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича.

– Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 10:00 – заседание по делу о нападении на автомайдановцев 23.01.2014 на улице Щорса в Бориспольском горрайоном суде Киевской области (ул. Киевский Шлях, 72, Борисполь).

– заседание по делу о нападении на автомайдановцев 23.01.2014 на улице Щорса в Бориспольском горрайоном суде Киевской области (ул. Киевский Шлях, 72, Борисполь). 10:30 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк об обжаловании указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года в части применения к ней санкций.

– Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк об обжаловании указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года в части применения к ней санкций. 11:00 – экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов).

– экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). 12:00 – митинг зоозащитников у здания Днепровского райсуда Киева.

– митинг зоозащитников у здания Днепровского райсуда Киева. 14:00 – последнее судебное заседание в деле Евгения Шкора, подозреваемого в жестком обращении с животными (ул. Кошица, 5).

– последнее судебное заседание в деле Евгения Шкора, подозреваемого в жестком обращении с животными (ул. Кошица, 5). 14:00 - прямая телефонная линия Кабинета министров при участии первого заместителя министра по делам ветеранов Александра Порхуна и руководителей структурных подразделений. Позвонить можно по телефону: 15-45 до 16:00. Детали.

Киев

12:00 – "прямая линия" по вопросам здравоохранения в Контактном центре. Звонки по телефону 15-51 будет принимать директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Одесса

14:30 – круглый стол, посвященный предстоящей Крымской платформе. Организатор: Международный центр перспективных исследований (PMA ODESA HUB, ул.Фонтанская дорога, 3).

Ужгород

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11:30 – пресс-конференция о проведении и результатах совместной пограничной операции "Карпаты-2021". В мероприятии примут участие руководство Западного регионального управления Госпогранслужбы, Национальной полиции в Закарпатской области, стрелкового батальона Нацгвардии Украины (площадь Народная, 4, пресс-центр Закарпатской облгосадминистрации).

Киевская область

12:00 – открытие нового сервисного центра МВД и презентация новых онлайн-сервисов в Корсунь-Шевченковском (ул. В. Сергиенко, 4а). Выезд из Киева в 8:00 (сбор возле метро "Выдубичи").

Николаев

13:00 – заседание по делу Николая Сливоцкого, отсидевшего 17 лет за преступление, которое не совершал (пересмотр судебного решения в связи со вновь открывшимися обстоятельствами) в Апелляционном суде (ул. Садовая, 3).

Николаевская область

В Первомайске пройдут мероприятия в рамках проекта "Ше.Fest путешествует по стране". Детали.

За рубежом