Прямая линия Кабмина и митинг зоозащитников – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 10 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 9:45 – Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича.
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.
- 10:00 – заседание по делу о нападении на автомайдановцев 23.01.2014 на улице Щорса в Бориспольском горрайоном суде Киевской области (ул. Киевский Шлях, 72, Борисполь).
- 10:30 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк об обжаловании указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года в части применения к ней санкций.
- 11:00 – экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов).
- 12:00 – митинг зоозащитников у здания Днепровского райсуда Киева.
- 14:00 – последнее судебное заседание в деле Евгения Шкора, подозреваемого в жестком обращении с животными (ул. Кошица, 5).
- 14:00 - прямая телефонная линия Кабинета министров при участии первого заместителя министра по делам ветеранов Александра Порхуна и руководителей структурных подразделений. Позвонить можно по телефону: 15-45 до 16:00. Детали.
Киев
- 12:00 – "прямая линия" по вопросам здравоохранения в Контактном центре. Звонки по телефону 15-51 будет принимать директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Одесса
- 14:30 – круглый стол, посвященный предстоящей Крымской платформе. Организатор: Международный центр перспективных исследований (PMA ODESA HUB, ул.Фонтанская дорога, 3).
Ужгород
- 11:30 – пресс-конференция о проведении и результатах совместной пограничной операции "Карпаты-2021". В мероприятии примут участие руководство Западного регионального управления Госпогранслужбы, Национальной полиции в Закарпатской области, стрелкового батальона Нацгвардии Украины (площадь Народная, 4, пресс-центр Закарпатской облгосадминистрации).
Киевская область
- 12:00 – открытие нового сервисного центра МВД и презентация новых онлайн-сервисов в Корсунь-Шевченковском (ул. В. Сергиенко, 4а). Выезд из Киева в 8:00 (сбор возле метро "Выдубичи").
Николаев
- 13:00 – заседание по делу Николая Сливоцкого, отсидевшего 17 лет за преступление, которое не совершал (пересмотр судебного решения в связи со вновь открывшимися обстоятельствами) в Апелляционном суде (ул. Садовая, 3).
Николаевская область
- В Первомайске пройдут мероприятия в рамках проекта "Ше.Fest путешествует по стране". Детали.
За рубежом
- Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.