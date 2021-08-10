Пряма лінія Кабміну і мітинг зоозахисників – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 10 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

9:45 – Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича.

– Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича. 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція. 10:00 – засідання у справі про напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса у Бориспільському міськрайонному суді Київської області (вул. Київський Шлях, 72, Бориспіль).

– засідання у справі про напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса у Бориспільському міськрайонному суді Київської області (вул. Київський Шлях, 72, Бориспіль). 10:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи № 9901/80/21 за позовом Наталії Лавренюк про оскарження указу президента України №64 / 2021 від 19 лютого 2021 року в частині застосування до неї санкцій.

– Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи № 9901/80/21 за позовом Наталії Лавренюк про оскарження указу президента України №64 / 2021 від 19 лютого 2021 року в частині застосування до неї санкцій. 11:00 – екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок).

– екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). 12:00 – мітинг зоозахисників біля будівлі Дніпровського райсуду Києва.

– мітинг зоозахисників біля будівлі Дніпровського райсуду Києва. 14:00 – останнє судове засідання у справі Євгена Шкора, підозрюваного у жорсткому поводженні з тваринами (вул. Кошиця, 5).

– останнє судове засідання у справі Євгена Шкора, підозрюваного у жорсткому поводженні з тваринами (вул. Кошиця, 5). 14:00 – пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна і керівників структурних підрозділів. Зателефонувати можна телефоном: 15-45 до 16:00. Деталі.

Київ

12:00 – пряма лінія з питань охорони здоров'я у Контактному центрі. Дзвінки за телефоном 15-51 братиме директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

Одеса

14:30 – круглий стіл, присвячений майбутній Кримській платформі. Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (PMA ODESA HUB, вул. Фонтанська дорога, 3).

Ужгород

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11:30 – пресконференція щодо проведення і результати спільної прикордонної операції "Карпати-2021". У заході візьмуть участь керівництво Західного регіонального управління Держприкордонслужби, Національної поліції у Закарпатській області, стрілецького батальйону Нацгвардії України (площа Народна, 4, пресцентр Закарпатської облдержадміністрації).

Київська область

12:00 – відкриття нового сервісного центру МВС і презентація нових онлайн-сервісів у Корсунь-Шевченківському (вул. В. Сергієнка, 4а). Виїзд з Києва о 8:00 (збір біля метро "Видубичі").

Миколаїв

13:00 – засідання у справі Миколи Сливоцького, який відсидів 17 років за злочин, якого не скоював (перегляд судового рішення через нововиявлені обставини) в Апеляційному суді (вул. Садова, 3).

Миколаївська область

У Первомайську відбудуться заходи у межах проєкту "Ше.Fest подорожує країною". Деталі.

За кордоном