Пряма лінія Кабміну і мітинг зоозахисників – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 10 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 9:45 – Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича.
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.
- 10:00 – засідання у справі про напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса у Бориспільському міськрайонному суді Київської області (вул. Київський Шлях, 72, Бориспіль).
- 10:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи № 9901/80/21 за позовом Наталії Лавренюк про оскарження указу президента України №64 / 2021 від 19 лютого 2021 року в частині застосування до неї санкцій.
- 11:00 – екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок).
- 12:00 – мітинг зоозахисників біля будівлі Дніпровського райсуду Києва.
- 14:00 – останнє судове засідання у справі Євгена Шкора, підозрюваного у жорсткому поводженні з тваринами (вул. Кошиця, 5).
- 14:00 – пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна і керівників структурних підрозділів. Зателефонувати можна телефоном: 15-45 до 16:00. Деталі.
Київ
- 12:00 – пряма лінія з питань охорони здоров'я у Контактному центрі. Дзвінки за телефоном 15-51 братиме директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.
Одеса
- 14:30 – круглий стіл, присвячений майбутній Кримській платформі. Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (PMA ODESA HUB, вул. Фонтанська дорога, 3).
Ужгород
- 11:30 – пресконференція щодо проведення і результати спільної прикордонної операції "Карпати-2021". У заході візьмуть участь керівництво Західного регіонального управління Держприкордонслужби, Національної поліції у Закарпатській області, стрілецького батальйону Нацгвардії України (площа Народна, 4, пресцентр Закарпатської облдержадміністрації).
Київська область
- 12:00 – відкриття нового сервісного центру МВС і презентація нових онлайн-сервісів у Корсунь-Шевченківському (вул. В. Сергієнка, 4а). Виїзд з Києва о 8:00 (збір біля метро "Видубичі").
Миколаїв
- 13:00 – засідання у справі Миколи Сливоцького, який відсидів 17 років за злочин, якого не скоював (перегляд судового рішення через нововиявлені обставини) в Апеляційному суді (вул. Садова, 3).
Миколаївська область
- У Первомайську відбудуться заходи у межах проєкту "Ше.Fest подорожує країною". Деталі.
За кордоном
- Управління з інформації у галузі енергетики (EIA) Міністерства енергетики США опублікує щомісячний прогноз щодо нафти.