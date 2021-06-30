Прыгали и кричали до срыва голоса: как политики болели за сборную Украины (видео)

В ночь на среду ликовала и гордилась национальной сборной по футболу, без преувеличения, вся страна

После победы украинской сборной по футболу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 эмоций не могли сдержать большинство украинцев, в том числе и президент Владимир Зеленский. Мы собрали самые яркие реакции украинских политиков – они щедро делились своими эмоциями в соцсетях.

Украинские футболисты радуются победе / REUTERS/Robert Perry

Глава Офиса президента Андрей Ермак, как и сам глава государства, в первую очередь пожелал здоровья и скорейшего восстановления Артему Беседину, травмированному во время матча, а также выразил уверенность, что эта победа – только начало.

"Каждый ребенок из маленького села и большого города смотрел на ваш футбол и болел, улыбаясь к родителям. Вы сделали так, что родители и дети обнимались от счастья. Влюбленные сегодня праздновали поцелуями ваши голы. Каждый старенький дедушка и бабушка держали кулаки и молились за вас", – написал Ермак.

А премьер-министр Денис Шмыгаль назвал победу украинских футболистов над шведами исторической и подчеркнул, что гордится нашей сборной.

"Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. Этим вечером все 40 млн украинцев были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине!" – не скрывал своей радости глава правительства.

Был очень краток, но не менее доволен результатом сборной и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, который особо отметил слаженную командную игру.

"Зинченко и Довбик (!). Крутой Шева (аплодисменты). Но главное – была команда. До встречи в 1/4. Слава Украине!" - написал он в Telegram.

Еще более краток, чем Ткаченко, был глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Слава Украине!!!" – написал он сразу после победного окончания матча между Украиной и Швецией.

А обычно русскоязычный министр внутренних дел Арсен Аваков в этот раз написал пост на украинском языке и порадовался единению украинцев.

"Как же я люблю, когда Украина объединяется! Это невероятной мощности энергия и сила! Единые украинцы могут все – важно это понять! Спасибо, футбол, спасибо, команда!" – отметил он.

Исторической назвал победу украинцев в матче 29 июня и экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

"Историческая победа – Украина в 1/4 чемпионата Евро-2020! Молодцы, ребята... Слава Украине!" – подписал он фото с эпизодом матча.

В восторге от игры украинской сборной певец и политик Святослав Вакарчук.

"Ура!!! Просто невероятно! Слава Украине!" – радовался он в Twitter.

Во время матча за сборную Украины болел и пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой и с депутатами от "Европейской солидарности". Они укутались в национальные флаги и устроили свою фан-зону во дворе партийного офиса.

После победы украинской сборной свое сообщение он сопроводил кучей восклицательных знаков.

"Да! Победа! Украинская сборная – лучшие! Ребята, вы – молодцы! Слава Украине!" – сопроводил видео с радующимися болельщиками Порошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко пришел поддержать сборную Украины вместе с Порошенко.

Нардеп настолько доволен результатом украинской команды, что даже пришел в Верховную Раду в футболке сборной Украины на Евро-2020.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также поздравила футболистов украинской сборной.

Напомним, в овертайме матч между Украиной и Швецией превратился в настоящее побоище с травмами и удалением. Но Украина вырвала победу и путевку в 1/4 финала со счетом 2:1.

Мы также писали, что украинский журналист Дмитрий Гордон, который болел за сборную Украины по футболу в матче со Швецией на Евро-2020 в студии телеканала "Украина-24", после победы украинцев, как и обещал, облил себя водой.