Гордон облил себя водой после победы сборной Украины по футболу (фото)

Увидев, что украинцы победили шведов, журналисты не скрывали эмоций и заключили друг друга в объятия, а Гордону напомнили о его обещании

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который болел за сборную Украины по футболу в матче со Швецией на Евро-2020 в студии телеканала "Украина-24", после победы украинцев, как и обещал, облил себя водой.

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Журналист сделал это вместе с ведущим Василием Головановым.

Увидев, что украинцы победили шведов, журналисты не скрывали эмоций и заключили друг друга в объятия.

"Это фантастика!" – не находил слов от восторга Гордон.

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А Голованов напомнил коллеге, что пора выполнять данное ранее обещание.

И Гордон не подвел – и вылил на себя стакан воды, который стоял перед ним в студии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также эмоционально отреагировал на победу украинской сборной по футболу над Швецией и ее выход в четвертьфинал чемпионата Евро-2020.

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Мы также писали, что Дмитрий Гордон во время интервью с российским видеоблогером, актрисой и певицей Марьяной Ро неудачно пошутил о ее возрасте.

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!