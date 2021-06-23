Гордон во время интервью сравнил возраст российской певицы с "очком": видео шутки

Блогер рассказывала о своем 21-летии, на что журналист выдал сравнение с известной карточной игрой – девушка тоже ответила

Журналист Дмитрий Гордон во время интервью с российским видеоблогером, актрисой и певицей Марьяной Ро решил необычно пошутить о ее возрасте.

"Мне исполнился 21, я что-то должна поменять в своей жизни…", – сказала Марьяна.

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Гордон неожиданно ее прервал и выпалил: "Очко" (аналогия с карточкой игрой в 21, известной как Blackjack).

Похоже, он застал ее врасплох и образовалась непродолжительная пауза, после чего она ответила: "Дупло" и сделала характерный жест рукой.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон объявил о планах выпустить конфеты под собственным именем – "Гордон в шоколаде", а через некоторое время "птичье молоко" появилось в магазинах. Теперь журналист пообещал украинцам новые сладости – "яйца Гордона в шоколаде".

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Также на днях российская ведущая нелепо оговорилась в прямом эфире, общаясь с Дмитрием Гордоном. Она не смогла с первого раза правильно выговорить его фамилию и едва не матюкнулась.