Гордон під час інтерв'ю порівняв вік російської співачки з "очком": відео жарту

Журналіст Дмитро Гордон під час інтерв'ю з російським відеоблогером, актрисою і співачкою Мар'яною Ро вирішив незвично пожартувати про її вік.
"Мені виповнилося 21, я щось повинна поміняти у своєму житті...", – сказала Мар'яна.
Гордон несподівано її перервав і випалив: "Очко" (аналогія з карточною грою у 21, відомої як Blackjack).
Схоже, він застав її зненацька і утворилася нетривала пауза, після чого вона відповіла: "Дупло" і зробила характерний жест рукою.
Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон оголосив про плани випустити цукерки під власним ім'ям – "Гордон у шоколаді", а через деякий час "пташине молоко" з'явилося в магазинах. Тепер журналіст пообіцяв українцям нові солодощі – "яйця Гордона у шоколаді".
Також днями російська ведуча безглуздо обмовилася у прямому ефірі, спілкуючись з Дмитром Гордоном. Вона не змогла з першого разу правильно вимовити його прізвище і ледь не матюкнулася.