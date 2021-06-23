Гордон під час інтерв'ю порівняв вік російської співачки з "очком": відео жарту

Блогер розповідала про своє 21-річчя, на що журналіст видав порівняння з відомою грою – дівчина теж відповіла

Журналіст Дмитро Гордон під час інтерв'ю з російським відеоблогером, актрисою і співачкою Мар'яною Ро вирішив незвично пожартувати про її вік.

"Мені виповнилося 21, я щось повинна поміняти у своєму житті...", – сказала Мар'яна.

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Гордон несподівано її перервав і випалив: "Очко" (аналогія з карточною грою у 21, відомої як Blackjack).

Схоже, він застав її зненацька і утворилася нетривала пауза, після чого вона відповіла: "Дупло" і зробила характерний жест рукою.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон оголосив про плани випустити цукерки під власним ім'ям – "Гордон у шоколаді", а через деякий час "пташине молоко" з'явилося в магазинах. Тепер журналіст пообіцяв українцям нові солодощі – "яйця Гордона у шоколаді".

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Також днями російська ведуча безглуздо обмовилася у прямому ефірі, спілкуючись з Дмитром Гордоном. Вона не змогла з першого разу правильно вимовити його прізвище і ледь не матюкнулася.