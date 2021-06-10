"Яйця Гордона у шоколаді". Журналіст пообіцяв українцям нові солодощі

Дмитро Гордон вирішив не зупинятися на випуску "пташиного молока" і роздумує над виробництвом аналога "кіндер-сюрпризу" під своїм ім'ям

Український журналіст Дмитро Гордон, який раніше випустив цукерки пташине молоко "Гордон у шоколаді", стверджує, що збирається продавати під своїм ім'ям ще безліч солодощів, зокрема розглядає ідею запуску у виробництво "яєць Гордона у шоколаді".

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Про це він заявив у ефірі телеканалу "Наш".

"Курага в шоколаді, чорнослив у шоколаді, халву буду робити, зефір, чай, морозиво "Гордон на паличці" в шоколаді", – повідомив про свої плани Гордон.

Він зазначив, що зараз обмірковує "хорошу ідею", яку йому хтось підкинув.

"Виробляти такі, знаєте, як "кіндер-сюрпризи", під назвою "Яйця Гордона у шоколаді", – сказав журналіст.

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Він уточнив, що в коробці буде дві штуки і в одній штуці на партію нібито лежатиме 100 доларів.

"Ось вам "яйця Гордона у шоколаді" – їжте, смачного. Цей той випадок, коли ти вкладаєш себе і ім'я працює на тебе", – підсумував Гордон.

Нагадаємо, в березні Дмитро Гордон оголосив про плани випустити цукерки під власним ім'ям – "Гордон у шоколаді" і менш ніж через місяць його "пташине молоко" з'явилося в магазинах.

Ми також писали, що Дмитро Гордон пообіцяв українцям найважчий день 15 березня.