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"Гордон в шоколаді". Український журналіст вигадав власні цукерки

30 березня, 23:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На прилавках може з'явитися пташине молоко з фотографією Дмитра Гордона

Український журналіст Дмитро Гордон оголосив про плани випустити цукерки з власним ім'ям – "Гордон в шоколаді".

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Про це він заявив 30 березня в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я зараз співпрацюю з Вінницької фабрикою і скоро з'являться цукерки "Гордон в шоколаді", – сказав Гордон, вказавши, що під його ім'ям випускатимуть пташине молоко.

Втім, це може виявитися і першоквітневим розіграшем, який відомий журналіст видав напередодні Дня сміху.

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Нагадаємо, що раніше Дмитро Гордон пообіцяв українцям найважчий день 15 березня. Не розкривши спочатку деталей, він чимало всіх цим спантеличив. Але пізніше чоловік пояснив, що мав на увазі фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію по російську "ПВК Вагнера", нібито злиту "російською агентурою" в Україні.

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Крім того, він відомий своєрідним почуттям гумору. А під час інтерв'ю одному з білоруських опозиційних YouTube-каналів Гордон усього за одну хвилину видав одразу три жарти.

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