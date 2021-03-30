"Гордон в шоколаді". Український журналіст вигадав власні цукерки

На прилавках може з'явитися пташине молоко з фотографією Дмитра Гордона

Український журналіст Дмитро Гордон оголосив про плани випустити цукерки з власним ім'ям – "Гордон в шоколаді".

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Про це він заявив 30 березня в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я зараз співпрацюю з Вінницької фабрикою і скоро з'являться цукерки "Гордон в шоколаді", – сказав Гордон, вказавши, що під його ім'ям випускатимуть пташине молоко.

Втім, це може виявитися і першоквітневим розіграшем, який відомий журналіст видав напередодні Дня сміху.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Гордон пообіцяв українцям найважчий день 15 березня. Не розкривши спочатку деталей, він чимало всіх цим спантеличив. Але пізніше чоловік пояснив, що мав на увазі фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію по російську "ПВК Вагнера", нібито злиту "російською агентурою" в Україні.

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Крім того, він відомий своєрідним почуттям гумору. А під час інтерв'ю одному з білоруських опозиційних YouTube-каналів Гордон усього за одну хвилину видав одразу три жарти.

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