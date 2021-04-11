Він не жартував: цукерки "Гордон в шоколаді" вже у магазинах (фото)

На полицях із солодощами в супермаркетах з'явилися нові цукерки – пташине молоко "Гордон в шоколаді", вихід яких раніше анонсував український журналіст Дмитро Гордон.

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Відповідне фото зокрема опублікував у Facebook ще один український журналіст Вахтанг Кіпіані.

Він підтвердив, що фото не фейк – його в одному з супермаркетів зробила дружина Кіпіані – Тетяна.

Коробка оформлена невигадливо: "демонічне" фото Гордона та написи, крім назви, "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

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Раніше Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що співпрацює з Вінницькою фабрикою, і скоро під його ім'ям повинно з'явитися пташине молоко "Гордон в шоколаді". Тоді багато хто вирішив, що це першоквітневий жарт, оскільки ефір був ввечері напередодні 1 квітня.

Нагадаємо, в березні Дмитро Гордон пообіцяв українцям найважчий деніь 15 березня. Не розкривши спочатку деталей, він чимало всіх цих спантеличив. Але пізніше пояснив, що мав на увазі фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію з російської ПВК Вагнера, нібито злиту "російською агентурою" в Україні. Щоправда ніякого викриття тоді так і не сталося.

А під час інтерв'ю одному з білоруських опозиційних YouTube-каналів Гордон лише за одну хвилину видав одразу три жарти.

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