Русский
$ 27,98
33,23
  1. Новини України

Він не жартував: цукерки "Гордон в шоколаді" вже у магазинах (фото)

11 квітня, 03:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Раніше журналіст анонсував випуск пташиного молока під своїм ім'ям

На полицях із солодощами в супермаркетах з'явилися нові цукерки – пташине молоко "Гордон в шоколаді", вихід яких раніше анонсував український журналіст Дмитро Гордон.

Реклама

Відповідне фото зокрема опублікував у Facebook ще один український журналіст Вахтанг Кіпіані.

Він підтвердив, що фото не фейк – його в одному з супермаркетів зробила дружина Кіпіані – Тетяна.

Коробка оформлена невигадливо: "демонічне" фото Гордона та написи, крім назви, "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

В тренді
Гори непотрібних антибіотиків і КТ: інфекціоніст назвала головні помилки у лікуванні COVID-19 в Україні
Реклама

Раніше Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що співпрацює з Вінницькою фабрикою, і скоро під його ім'ям повинно з'явитися пташине молоко "Гордон в шоколаді". Тоді багато хто вирішив, що це першоквітневий жарт, оскільки ефір був ввечері напередодні 1 квітня.

Нагадаємо, в березні Дмитро Гордон пообіцяв українцям найважчий деніь 15 березня. Не розкривши спочатку деталей, він чимало всіх цих спантеличив. Але пізніше пояснив, що мав на увазі фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію з російської ПВК Вагнера, нібито злиту "російською агентурою" в Україні. Щоправда ніякого викриття тоді так і не сталося.

А під час інтерв'ю одному з білоруських опозиційних YouTube-каналів Гордон лише за одну хвилину видав одразу три жарти.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

цукерки солодощі дмитро гордон

Джерело: Facebook Вахтанг Кіпіані

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуацію
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуаціюВлада
Путін відмовився від переговорів із Зеленським – ОПУ
Путін відмовився від переговорів із Зеленським – ОПУВлада
Війська на кордоні України – Росія може готувати новий котел для ЗСУ
Війська на кордоні України – Росія може готувати новий котел для ЗСУВлада
На вихідних нас чекає шикарна погода: синоптик потішила прогнозом
На вихідних нас чекає шикарна погода: синоптик потішила прогнозомУкраїна
Заарештували не ту яхту – Royal Romance Медведчука залишився в Монако
Заарештували не ту яхту – Royal Romance Медведчука залишився в МонакоВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти