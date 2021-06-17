"Это журналист Дмитрий Гон...Гордон": российская ведущая оговорилась в прямом эфире (видео)

Это произошло после комментария украинского журналиста "Эху Москвы" – он говорил об украинской армии на Донбассе

Украинский журналист Дмитрий Гордон дал комментарий российской радиостанции "Эхо Москвы" о ситуации на Донбассе. Ведущая Ольга Журавлева оговорилась, когда представляла украинца.

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Соответствующее видео выложено на Youtube-канале "Эхо Москвы".

В комментарии росСМИ Гордон сказал, что наступит время, когда украинскую армию будут встречать на Донбассе хлебом-солью, а "ЛДНР" прекратят свое существование.

"Запомним это обещание... Это журналист Дмитрий Гон...Гордон у нас в эфире", – ответила на это ведущая.

Из-за оговорки Журавлевой видео разлетелось в Сети. Пользователи начали шутить над ним.

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Ранее мы сообщали, что украинский журналист Дмитрий Гордон, ранее выпустивший конфеты птичье молоко "Гордон в шоколаде", утверждает, что собирается продавать под своим именем еще множество сладостей, в частности рассматривает идею запуска в производство "Яиц Гордона в шоколаде".

Напомним, в марте Дмитрий Гордон объявил о планах выпустить конфеты под собственным именем – "Гордон в шоколаде", и менее чем через месяц его "птичье молоко" появилось в магазинах.

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