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Гордон облив себе водою після перемоги збірної України з футболу (фото)

30 червня 2021 1:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Побачивши, що українці перемогли шведів, журналісти не приховували емоцій і обіймалися, а Гордону нагадали про його обіцянку

Український журналіст Дмитро Гордон, який вболівав за збірну України з футболу в матчі зі Швецією на Євро-2020 у студії телеканалу "Україна-24", після перемоги українців, як і обіцяв, облив себе водою.

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Журналіст зробив це разом з ведучим Василем Головановим.

Побачивши, що українці перемогли шведів, журналісти не приховували емоцій і обіймалися.

"Це фантастика!" – не знаходив слів від захвату Гордон.

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А Голованов нагадав колезі, що пора виконувати дану раніше обіцянку.

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І Гордон не підвів – і вилив на себе склянку води, що стояла перед ним у студії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також емоційно відреагував на перемогу української збірної з футболу над Швецією та її вихід у чвертьфінал чемпіонату Євро-2020.

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Ми також писали, що Дмитро Гордон під час інтерв'ю з російським відеоблогером, актрисою і співачкою Мар'яною Ро невдало пожартував про її вік.

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!

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